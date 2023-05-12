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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علامات التقدم في السن.. صورة لطفل رضيع تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

صدى البلد

أثارت صورة لرضيع الجدل على السوشيال ميديا لتحصد آلاف المشاركات، وقد زعم ناشرو الصورة أنها تعد لطفل رضيع وهو بلحية بيضاء إلا أن في الواقع  تعد تلك الصورة معدلة باستخدام تطبيق Face App وهو تطبيق  يعمل على إظهار علامات التقدم في السن .

وفقا لوكالة فرنس برس أضيفت إلى صورة الطفل  تلاوة للآية التالية "هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه".

قد حظي المنشور بآلاف المشاهدات و نددوا باستخدام بعض الآيات من القرآن مع تلك الصورة المزيفة.

وبالبحث عن صورة الطفل الحقيقية فلا يظهر على الطفل حديث الولادة أثر لأي لحية أو شيب.

السوشيال ميديا التقدم في السن الصورة المزيفة

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