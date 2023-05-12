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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال عن تعثر عودته لقيادة الزمالك: مفيش تفسير

صدى البلد

أكد خالد جلال ، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، أنه كان على وشك تولي قيادة الزمالك في ولاية ثالثة بعد رحيل البرتغالي جيسوالدو فيريرا ولكن الأمور اختلفت بشكل مفاجئ.

 

وأشار جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إلى أن إدارة الزمالك عرضت عليه العمل كمدرب عام مع فيريرا ولكنه اعتذر ثم تواصلت معه لتولي المهمة بشكل رسمي كمدير فني.


وأضاف:" تم التواصل معي رسمياً من خلال مكالمة جماعية بأعضاء المجلس وتم الاتفاق على وضع أسماء الجهاز المعاون وكان بينهم مدحت عبد الهادي كمدرب عام".


وأكد أنه في اليوم التالي حدث أمر غريب لم يتوقعه بتشكيل لجنة فنية وتسريب أنباء أن الاتجاه هو التعاقد مع مدرب أجنبي.


وتابع:" ليس لدي تفسير لما حدث ، ربما تكون اللجنة الفنية لها رأي مختلف وأحترم ذلك ولكنني حزنت بعد أن كنت على وشك تولي المهمة".

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