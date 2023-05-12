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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-5-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تنطلق  اليوم الجمعة 12 - 5 - 2023 العديد من المباريات الهامة  في مختلف الدوريات العالمية  ابرزها مباراة الترجى أمام الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا. 


 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 


الترجي X الأهلي – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 4

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

  
ريال مايوركا X قادش – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 1              

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

  
لاتسيو X ليتشي – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1        

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شوبير يكشف مفاجأة بشأن عودة حجازي وبانون للأهلي

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إكرامي يكشف حقيقة رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي


 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 


كولن  X هيرتا برلين – الساعة 9:30 مساء -على قناة beIN Sports HD 3            


 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  


لانس X ستاد ريمس – الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 


الهلال X الوحدة – الساعة 9 مساء -على قناة SSC 1  

 

مواعيد مباريات كأس أمير قطر 


السد  X العربي – الساعة 7 مساء على قناة الكأس القطرية

ابطال افريقيا الأهلى الدوري الإسباني الدوري الألماني الدوري الايطالي الحرمين الشريفي الدوري الفرنسي

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