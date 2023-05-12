مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-5-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 12 - 5 - 2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات العالمية ابرزها مباراة الترجى أمام الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
الترجي X الأهلي – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال مايوركا X قادش – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
لاتسيو X ليتشي – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن X هيرتا برلين – الساعة 9:30 مساء -على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X ستاد ريمس – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال X الوحدة – الساعة 9 مساء -على قناة SSC 1
مواعيد مباريات كأس أمير قطر
السد X العربي – الساعة 7 مساء على قناة الكأس القطرية