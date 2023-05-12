مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-5-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 12 - 5 - 2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات العالمية ابرزها مباراة الترجى أمام الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.





مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



الترجي X الأهلي – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ريال مايوركا X قادش – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



لاتسيو X ليتشي – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني



كولن X هيرتا برلين – الساعة 9:30 مساء -على قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لانس X ستاد ريمس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين



الهلال X الوحدة – الساعة 9 مساء -على قناة SSC 1

مواعيد مباريات كأس أمير قطر



السد X العربي – الساعة 7 مساء على قناة الكأس القطرية