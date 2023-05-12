تراجع هائل في سعر النفط عالميا

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد تركيز المستثمرين على مؤشرات اقتصادية تشاؤمية وعلامات ضعف الطلب في سوق التعاملات المباشرة الأساسية.

استقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 70 دولاراً للبرميل بعد تقلبها في بداية تعاملات الخميس. وقال متعاملون أن الأسواق تأثرت سلباً بمخاطر ركود الاقتصاد وما قد يترتب على ذلك من تراجع استهلاك النفط.

ساهمت عمليات البيع التي تعتمد على حركة المؤشرات الفنية بعد ذلك في تفاقم تدهور الأسعار بعد صدور أرقام حول زيادة طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، وضعف في أداء الاقتصاد الصيني، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

عوضت الأسعار بعض خسائرها في تعاملات ما بعد التسوية، عقب إعلان وزيرة الطاقة بالولايات المتحدة جنيفر غرانهولم أن الحكومة تستهدف شراء النفط لإعادة تعبئة "احتياطي البترول الاستراتيجي" بعد انتهاء تفويض من الكونغرس بالسحب منه في يونيو القادم.

ضعف الأداء في أسواق الخام المباشرة وزيادة المخزون في مركز تخزين كوشينغ في أوكلاهوما دفعا هوامش أقرب العقود الآجلة للخام الأميركي إلى منطقة تعرف باسم الـ"كونتانجو"، حيث ترتفع أسعار العقود الآجلة للسلعة مقارنة بأسعار العقود الأقرب أجلاً أو الأسعار الفورية، مع وفرة في الإمدادات في المدى القصير.

هذه العوامل أضعفت اتجاهات صعودية، منها علامات على اعتدال مستوى التضخم في الولايات المتحدة، وتوقعات "أوبك" الشهرية المتفائلة، وسلسلة من توقف الإمدادات من كندا إلى العراق.