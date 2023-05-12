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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

صدى البلد

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا. 

 

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

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تردد قناة beiN Sports Premium 1 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.

-تردد قناة beiN Sports Premium 1 على سهيل سات
القمر الصناعي سهيل سات.
التردد 11623.
الاستقطاب H.
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6.


تردد قناة beiN Sports Premium 1 على نايل سات
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.

-تردد قناة beiN Sports Premium 1 على سهيل سات
القمر الصناعي سهيل سات.
التردد 11623.
الاستقطاب H.
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
قناة Iran 3
التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902

قناة IRIB Varzesh
التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1
التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal

التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

 

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تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

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