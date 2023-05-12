مقتل شخصين في إطلاق نار بمصنع مرسيدس بألمانيا

وقع إطلاق نار في مصنع مرسيدس بنز في شيندلفينجن بالقرب من شتوتجارت صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل رجلين.

ألقت الشرطة القبض على مشتبه به ، تم تحديده على أنه رجل يبلغ من العمر 53 عامًا يعمل لدى مورد خدمة خارجي للمصنع الذي يبني سيارات مرسيدس-بنز S-Class و EQS سيدان، من بين طرز أخرى.

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة ومكتب المدعي العام في شتوتجارت نقلاً عن رويترز وبي بي سي، فتح الرجل النار على الضحايا، حيث قام موظفو نفس المورد، قبل أن يتمكن رجال الأمن في الموقع من احتجازه وتسليمه إلى شرطة.

لم يقاوم المشتبه به الاعتقال وتقوم السلطات الآن بالتحقيق في دوافعه، وتوفي الرجلان البالغان من العمر 44 عامًا بعد إطلاق النار في صالة إنتاج بالمصنع ، أحدهما في المستشفى، ولم يصب أي شخص آخر.

تم إخلاء الموقع، الذي يعمل به 35000 موظف بعد إطلاق النار الذي وقع بعد دخول المشتبه به إلى الموقع في الساعة 7:45 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقالت مرسيدس في بيان "نشعر بصدمة وحزن عميقين من النبأ المأساوي من شيندلفينجن هذا الصباح، قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم وجميع الزملاء في الموقع."

وقال مكتب المدعي العام في شتوتجارت إن الجاني واحد ولا أحد من خارج المصنع متورط، وقالت الشرطة إنه لا يوجد خطر على الجمهور.

تعتبر الحوادث المأساوية مثل هذه نادرة للغاية في مصانع السيارات في ألمانيا، المؤمنة جيدًا، مع دخول شديد التحكم، ويشكل الحادث ضغوطا على الحكومة الفيدرالية الألمانية لتشديد قوانين الأسلحة الصارمة في البلاد.