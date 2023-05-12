نشرة المرأة والصحة| نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. جوري بكر بملابس تكشف عن حملها لتشعل فيسبوك

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الشعر الطويل هو شيء يعجب به معظمنا، لكن طول الشعر الطويل ليس خيارًا مثاليًا إذا كان شعرك رقيقًا أو ناعمًا لأنه يفتقر إلى الحجم في الغالب. تميل الشعيرات الرفيعة إلى النمو بشكل فوضوي بعد نقطة معينة يمكن أن تجعل أطراف الشعر تبدو أرق.

تداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، صور عن طرق غش عسل النحل أثار جدلا كبير، حيث نشر أحد المزارعين طرق غش التجار العسل الأبيض في الصيف وخصوصا بعد ظهور البطيخ.

نشرت الفنانة جوري بكر علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك صورا لها جديدة تكشف عن حملها .

وظهرت جوري بكر المشهورة بوداد من مسلسل جعفر العمدة وهي بفستان أسود وتضع يدها على بطنها وكتبت أنا حامل مفيش مبروك.

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي وأنماط الأكل الجيدة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة .

في ظل الظروف المناسبة ، حتى بعض الأطعمة التي نعتبرها صحية يمكن أن تصبح خطيرة إذا تناولت الكثير منها ، أو إذا لم يتم تحضيرها بشكل صحيح وفقا ل eat this