عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. جوري بكر بملابس تكشف عن حملها لتشعل فيسبوك

جوري بكر
جوري بكر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

مكون سحري لعلاج تساقط الشعر في أسبوع

الشعر الطويل هو شيء يعجب به معظمنا، لكن طول الشعر الطويل ليس خيارًا مثاليًا إذا كان شعرك رقيقًا أو ناعمًا لأنه يفتقر إلى الحجم في الغالب. تميل الشعيرات الرفيعة إلى النمو بشكل فوضوي بعد نقطة معينة يمكن أن تجعل أطراف الشعر تبدو أرق.

من عصارة البطيخ .. نوع من العسل الأبيض مغشوش يباع بالأسواق

تداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، صور عن طرق غش عسل النحل أثار جدلا كبير، حيث نشر أحد المزارعين طرق غش التجار العسل الأبيض في الصيف وخصوصا بعد ظهور البطيخ.

مبروك يا وداد.. شاهد جوري بكر بملابس تكشف عن حملها تشعل الفيسبوك

نشرت الفنانة جوري بكر علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك صورا لها جديدة تكشف عن حملها .

وظهرت جوري بكر المشهورة بوداد من مسلسل جعفر العمدة وهي بفستان أسود وتضع يدها على بطنها وكتبت أنا حامل مفيش مبروك.

تحذير من نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي وأنماط الأكل الجيدة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة .

في ظل الظروف المناسبة ، حتى بعض الأطعمة التي نعتبرها صحية يمكن أن تصبح خطيرة إذا تناولت الكثير منها ، أو إذا لم يتم تحضيرها بشكل صحيح وفقا ل eat this

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار لأول مرة .. ماذا حدث بعد قرار الحكومة الأخير؟

نور الشربيني تتوج بلقبها السابع ببطولة العالم للإسكواش

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

رحيله عن الزمالك وتسليم النادي لوزارة الرياضة|5 تصريحات صادمة من مرتضى منصور

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

دراسة صادمة|نصف حالات الإصابة بسرطان المثانة بسبب هذه العادة الخطيرة

ممنوع المحجبات.. فتاة تثير الجدل على السوشيال ميديا بعد طردها من مطعم شهير

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد بطلان توقيف عمران خان.. الشرطة: سنعتقله مجددا

نشرة المرأة والصحة| نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. جوري بكر بملابس تكشف عن حملها لتشعل فيسبوك

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

إمكانيات قوية.. ريلمي تطلق موبايل جديد بنفس تصميم iPhone 14 Pro

أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة جديدة في مصر .. 5 سيارات "زيرو" بـ 400 الف جنيه.."فرصة" تويوتا كورولا بربع الثمن

لو بتقدم فى شغل جديد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي مع أحمد زكي

مكون سحري لعلاج تساقط الشعر في أسبوع

سيدة أمريكية تثير الجدل على التيك توك بطريقة إخبارها لزوجها بحملها..شاهد

من عصارة البطيخ .. نوع من العسل الأبيض مغشوش يباع بالأسواق

فيديو

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ