عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| انخفاض درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة ليلا

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استقرار نسبي في الاحوال الجوية، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي وتنخفض 4درجات مئوية بعد الارتفاع الملحوظ التي شهدته البلاد أمس الخميس.

وبحسب هيئة الارصاد الجوية، يعود الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بينما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد بمناطق الصعيد.

أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس يومي الخميس والجمعة

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح المحملة بالرمال والأتربة |فيديو

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة الطقس اليوم، يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة اليوم، خلال حالة الطقس، بمختلف مناطق البلاد، تكون كالتالي: 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 17 درجة
جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 22 درجة
شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 22 درجة
 

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار لأول مرة .. ماذا حدث بعد قرار الحكومة الأخير؟

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

ترشيحاتنا

مقتل شخصين في إطلاق نار بمصنع مرسيدس بألمانيا

رغم إغراءات الهلال السعودي.. برشلونة يكشف عن نيته في استعادة ميسي

خلفا للعميد.. لوك إيميل يكشف لـ صدى البلد موقفه من تدريب المصري

وزير النقل يبحث مع الاستثمار الأوروبي مد الخط الأول للمترو لشبين القناطر

بالقانون| منح البنوك حق تصدير واستيراد العملات الأجنبية في هذه الحالة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 5 - 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. جوري بكر بملابس تكشف عن حملها لتشعل فيسبوك

في ذكرى ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي مع أحمد زكي

فيديو

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ