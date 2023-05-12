الطقس اليوم| انخفاض درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة ليلا

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استقرار نسبي في الاحوال الجوية، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي وتنخفض 4درجات مئوية بعد الارتفاع الملحوظ التي شهدته البلاد أمس الخميس.

وبحسب هيئة الارصاد الجوية، يعود الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بينما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد بمناطق الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة الطقس اليوم، يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة اليوم، خلال حالة الطقس، بمختلف مناطق البلاد، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 22 درجة

