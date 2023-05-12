الجمعة.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية بمختلف المحاور والطرق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، دون وجود كثافات مرورية.

وسجلت ادارة المرور حالة من السيولة أعلى كوبري 6 أكتوبر وطريق صلاح سالم في الاتجاهين، ولم يتم رصد أية كثافات مرورية بشارع جسر السويس سواء في اتجاه العباسية ورمسيس، أو المتجه إلى مصر الجديدة وعين شمس والمطرية، كما شهد ميدان «مصطفى محمود» وشارع «جامعة الدول العربية» حالة من الانسيابية المرورية في مختلف الاتجاهات.

أما ميادين محافظتي القاهرة والجيزة، فشهدت انتظاما في حركة المرور خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو العطلة الأسبوعية للموظفين والعاملين، وتحديدا في ميدان التحرير وروكسي والعباسية، فضلا عن سيولة مرورية بالطريق الدائري.