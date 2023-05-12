معاون رئيس الوزراء الأسبق: أصبح لدينا منظومة صحية متقدمة

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن المنظومة الصحية في مصر كانت تعاني من مشاكل كبيرة جدا قبل حوالي 10 سنوات.



وأضاف "عبدالله المغازي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر نجحت في تخطي جائحة كورونا بنجاح كبير حتى أنها كانت من أقل الدول التي سجلت معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بسبب الجهود التي بذلت في هذا الإطار.



ولفت إلى أن المنظومة الصحية كانت تعاني كثيرا في الماضي، وكان لدينا عدد هائل من مرضى فيروس سي، ولكن الآن أصبح لدينا منظومة متقدمة، نتيجة المبادرات الصحية الرئاسية.



وأكمل: لولا المبادرات الصحية لما وصلت المنظومة الصحية إلى هذا التقدم، منوها بأن القيادة السياسية لعبت دورا هاما في تطوير وتعظيم الخدمات الصحية.