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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمبلغ خيالي| غضب بسبب بيع ماس وياقوت اليهود الناجين من النازية

قلادة من الماس
قلادة من الماس

تم بيع خاتم من الياقوت وقلادة من الماس بمبلغ أقل من تقديرات ما قبل البيع في مزاد كريستي يوم الأربعاء، وذلك كجزء من مجموعة مجوهرات ضخمة لوريثة نمساوية، والتي تم شراؤها بثروة من إمبراطورية تجارة التجزئة التي يعود تاريخها إلى الحقبة النازية في ألمانيا.

 

ووفقا لموقع “ان بي سي” نيوز، انتقدت جماعات يهودية المزاد، فيما دافعت دار كريستي عن هذا البيع، مؤكدة أن العائدات ستذهب لأسباب خيرية، بما في ذلك متحف فيينا للفنون والبحوث الطبية.

 

تنتمي المجموعة الماسية إلى هايدي هورتن، التي بنى زوجها الألماني إمبراطورية للبيع بالتجزئة في الثلاثينيات، وتوفيت العام الماضي. وحثت جماعات الدفاع عن حقوق الناجين من الهولوكوست وضحاياها دار كريستي على عدم الاستمرار في عملية البيع.

 

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إلا أن الدار اعتبرت أن المزاد يمثل فرصة للمشاركة في تاريخ وثروة هذه العائلة، بالإضافة إلى أن العائدات لأغراض خيرية.

 

تم بيع "Sunrise Ruby"، الذي يزن حوالي 26 قيراطًا، يوم الأربعاء مقابل مبلغ يزيد قليلاً عن 13 مليون فرنك سويسري (حوالي 14.6 مليون دولار أمريكي)، وكان قد اشتراه هورتن بمبلغ يعادل حوالي 30 مليون دولار في عام 2015.

وكان تقدير ما قبل البيع للجوهرة هو أن يجلب ما بين 14 مليون إلى 18 مليون فرنك، إلا أنه تم بيعه بمبلغ أقل من التقديرات الأولية.

 

الجوهرة "Sunrise Ruby" هي واحدة من أشهر الجواهر في العالم وتم اكتشافها في ميانمار عام 2015. وتتميز بلونها الأحمر الزاهي وندرتها الشديدة، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق المجوهرات والمستثمرين في هذا المجال.

 

ويعتبر بيع "Sunrise Ruby" جزءًا من مجموعة المجوهرات الضخمة التي تعود لهايدي هورتن، التي تم شراؤها بثروات من إمبراطورية تجارة التجزئة التي يعود تاريخها إلى الحقبة النازية في ألمانيا.

 

تم بيع ماسة "Briolette of India" التي تزن 90 قيراطًا، والتي تعتبر القطعة المركزية لعقد مزين بأحجار الماس الأصغر، بمبلغ 6.3 مليون فرنك بما في ذلك الرسوم، وذلك في عملية بيع أولية في مزاد كريستيز الذي أُقيم عبر الإنترنت هذا الشهر. وكان النطاق التقديري لما قبل البيع يتراوح بين 9 ملايين و 14 مليون فرنك.

وتميزت عملية البيع بالصفير والزمرد واللؤلؤ والماس وغير ذلك الكثير، وبلغت قيمة العملية بشكل عام 156 مليون دولار، أعلى من التقدير المنخفض الذي حصد 139 مليون دولار في حدث اليوم.

لم يتم الكشف عن هوية المشتري، ومن المتوقع أن تستكمل المرحلة النهائية من المزاد يوم الجمعة، ولكن تم رفع القطع العلوية للمزايدة في اليوم الأول من المزاد.

يذكر أن المجموعة التي تم بيعها في مزاد كريستيز تعود لهايدي هورتن، التي كانت قد اشترتها بثروات من إمبراطورية تجارة التجزئة التي يعود تاريخها إلى الحقبة النازية في ألمانيا. 

وقد دفعت جماعات يهودية ومنظمات حقوق الإنسان بالدعوة إلى عدم إقامة المزاد، وذلك بسبب صلتها بالنازية والهولوكوست، إلا أن دار المزاد اعتبرت أن المزاد يمثل فرصة للمشاركة في تاريخ وثروة هذه العائلة، بالإضافة إلى أن العائدات ستذهب لأغراض خيرية.

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