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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سوهاج.. غرق تلميذ في ترعة الطهطاوية

صدى البلد

لقي تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر، مصرعه غرقاً أثناء استحمامه في ترعة الطهطاوية بناحية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه ترعة الطهطاوية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، عبر خط النجدة مفاده غرق تلميذ بترعة الطهطاوية بناحية جزيرة شندويل.

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وبالإنتقال والفحص تبین غرق الطفل (یوسف ح ي م- 11 سنة- تلمیذ- ویقیم بندر جزیرة شندویل)، أثناء استحمامه بترعة الطهطاوية، وبسؤال شقيق والده المدعو (أحمد ي- 53 سنة- عامل بھیئة السكة الحدید- ویقیم بذات الناحیة)، قرر انه أثناء استحمام نجل شقیقه المذكور، بترعة الطهطاوية؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسیا الغرق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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