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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يتجه لشراء المعدن الأصفر من أجل  الاستثمار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ويعد الذهب ملاذ آمن للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق خاصة أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

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وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,823 شراء 2,846
عيار 22 بيع 2,588 شراء 2,609
عيار 21 بيع 2,470 شراء 2,490
عيار 18 بيع 2,117 شراء 2,134
عيار 14 بيع 1,647 شراء 1,660
عيار 12 بيع 1,411 شراء 1,423
الاونصة بيع 87,791 شراء 88,502
الجنيه الذهب بيع 19,760 شراء 19,920
الكيلو بيع 2,822,857 شراء 2,845,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب انخفاضا كبيرا نتيجة ضغط قوة الدولار في حين استوعب التجار تأثير البيانات الأمريكية الضعيفة على توقعات أسعار الفائدة.

فيما سجلت العقود الآجلة للذهب تراجعا بنحو 0.8% أو 16.60 دولار إلى 2020.50 دولار للأونصة فيما ارتفع المعدن الأصفر بعد أن أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا خلال الأسبوع المنتهي بـ 6 مايو بـ 22 ألف طلب إلى 264 ألف طلب، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021.

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وتخلي المعدن الأصفر عن المكاسب نتيجة ارتفاع الدولار، الأمر الذي جعل السبائك أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

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