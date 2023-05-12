الزراعة: توزيع الأغنام مجانا على 20 سيدة بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان

أعلنت وزارة الزراعة، أنه تم توزيع منحة الإنتاج الحيوانى ( أغنام ) لعدد ٢٠ سيدة بمنطقة وادى النقرة إحدى مناطق عمل المشروع والتابعة لمحافظة اسوان فى جو يسوده فرحة السيدات باستلامهم تلك المنحة وإتاحة المشروع ومساندته لهن لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل لتحسين مستوى المعيشة طبقا لتحقيق أهداف المشروع بمكون تنمية المجتمع التابع له .



يأتى ذلك فى إطار الاستمرار لسعى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة ( SAIL ) نحو زيادة الدخل ورفع المستوى الاقتصادى للمرأة الريفية المعيلة بمناطق عمله وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والمشرف العام على المشروع ، والدكتور / هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع .