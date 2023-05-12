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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد شكوى من الأهالي.. القبض على 6 تجار مخدرات بدار السلام

قوات الشرطة
قوات الشرطة

قامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، بحملة بدائرة القسم استهدفت ضبط متعاطى ومتاجرى المواد المخدرة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط ٦ تجار مخدرات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا بقيادة العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبط 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 15 لفافة من مخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، ميزان حساس ، سلاح أبيض.

 

كما تمكنوا من ضبط عنصر إجرامى وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - 17 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض.

 

وضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 10 أكياس من مخدر الآيس ، مبلغ مالى ، هاتف محمول وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم.

 

وبمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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