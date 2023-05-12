صفارات الإنذار تدوي في أنحاء إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة أن صفارات الانذار تدوي في أنحاء إسرائيل.

ودخلت عملية "الدرع والسهم" الذي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك على أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة يومها الرابع، وحتى الليلة (بين الخميس والجمعة) - كما كان الحال في الليالي السابقة - لم يتم إطلاق صواريخ على إسرائيل.

بالأمس، أطلقت رشقات نارية ثقيلة باتجاه إسرائيل، حيث وقعت أحدها في مدينة رحوفوت جنوب تل ابيب، قتلت على اثرها امرأة وأصيب ثمانية اشخاص.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي داني هاجري هذا الصباح أن التحقيق الأولي يظهر أن الصاروخ الذي أصاب مبنى في ريحوفوت وقتل امرأة لم تعترضه القبة الحديدية بسبب عطل فني.

تواصل التصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل الخميس لليوم الرابع على التوالي، وهو الأعنف منذ أشهر تسبب بمقتل 30 فلسطينيا في القطاع وشخص في إسرائيل.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بقصف مواقع في حي التنور شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بـ3 صواريخ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، منتصف ليلة الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على القطاع إلى 30 شهيدا، مع دخوله اليوم الرابع.

وتتواصل الجهود سعيا الى وضع حد للتصعيد الأعنف منذ أغسطس 2022، وسط دعوات إلى التهدئة أطلقتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.