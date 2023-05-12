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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط قائدي سيارتي نقل أثناء إلقاء المخلفات بطريق السويس القديم

سيارة نقل
سيارة نقل

تمكنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بطريق السويس القديم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول من ضبط قائدى سيارتين نقل، مقيمان بمحافظة الدقهلية حال قيامهما بإلقاء مخلفات بناء بالطريق العام.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط السيارات التى تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام والمحاور المرورية المستخدمة مما يشوه المظهر الجمالى ويؤثر على سيولة الحركة المرورية .

 

وبمواجهتهما أيدا ما سبق وتبين انتهاء تراخيص إحدى السيارتين تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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