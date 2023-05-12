الأمن يكشف حقيقة بيع مخدرات من خلال عربات المشروبات بشوارع مصر الجديدة

كشف رجال مباحث القاهرة حقيقة ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن قيام بعض سيارات القهوة ببيع المواد المخدرة بمصر الجديدة حيث تبين عدم صحه البلاغ وتم حجز 21 سيارة مخالفة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض سيارات القهوة بحى مصر الجديدة بالقاهرة ببيع المواد المخدرة.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه الفحص وبإستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية التي أسفرت جهودها عن حجز 21 سيارة مخالفة تقوم بتقديم المشروبات الساخنة ، كما تبين عدم صحة الشكوى بشأن قيام سيارات بيع المشروبات بالمنطقة ببيع المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.