مصرع طفل صدمه توك توك والقبض على سائقه في المنيا

لقي طفل مصرعه صدمه توك توك بدون لوحات معدنية بطريق إحدى القري بمركز مطاي شمال المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام توك توك بدون لوحات معدنية بطفل أثناء عبوره الطريق بإحدى قري مركز مطاي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء عبور الطفل شعبان. س. ا 7 سنوات الطريق صدمه التوك توك، ونتج عن ذلك مصرعه وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي بمطاي، وتم التحفظ علي التوك توك وسائقه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.