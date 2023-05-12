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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات إسرائيلية جديدة تستهدف قطاع غزة

غارات إسرائيلية جديدة
غارات إسرائيلية جديدة تستهدف غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية جديدة على قطاع غزة استهدفت ارض فارغة شرق رفح.

 

وأطلق 10 صواريخ على الأقل انطلقت باتجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار مجددا في المستوطنات المحيطة بالقطاع.

 

وواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم االرابع على التوالي، من خلال سلسلة غارات جديدة على مواقع مختلفة، بعد يوم دام شهد مقتل 8 أشخاص، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

 

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها، بما في ذلك قصف منازل المدنيين، واستهداف أراض زراعية وتجمعات ومنشآت ومواقع مختلفة.

 

وأسفر العدوان عن مقتل 30 فلسطينيا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، وإصابة 93 فلسطينيا، بينهم 32 طفلا و17 امرأة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية.

 

في المقابل، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية "ثأر الأحرار"، أدت أمس لمقتل إسرائيلي وإصابة العشرات وإلحاق إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل.

 

وأعلنت كتائب "شهداء الأقصى" اليوم الجمعة، استهدافها جنود الجيش الإسرائيلي في معسكر دوتان والبرج العسكري.

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