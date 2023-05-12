صواريخ على بلدات إسرائيلية| الجهاد ترد على تل أبيب.. والقدس تحت القصف

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن 20 صاروخأً أطلقت من غزة تجاه بلدات إسرائيلية سقط على دفيئة زراعية في عسقلان.

وللمرة الأولى منذ بدء العدوان، دوت صفارات الإنذار في بيت شميش وغوش عتصيون قرب القدس.

وواصلت حركة الجهاد، صباح يوم الجمعة، إطلاق صواريخ على البلدات الإسرائيلية في إطار عملية ثأر الأحرار.

وتأتي هذه العملية رداً على اغتيال إسرائيل لأربعة من قادة الجهاد الإسلامي في غزة، يوم الثلاثاء الماضي واستهداف منازل المدنيين في القطاع في عملية أطلقت عليها "السهم الواقي"، حيث وصل عدد الشهداء حتى اللحظة إلى 31 شهيدا.