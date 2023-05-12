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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مكتبة الديمقراط بالأقصر تناقش دور المرأة في حركة تقدم المجتمع

صدى البلد

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط بالاقصر محاضرة بعنوان" دور المرأة في حركة تقدم المجتمع" تحدث محمد حنفي عن مكانة المرأة وأدوارها المتعددة في تقدم المجتمع، ومكانته في الدستور المصري، وتقدير الدولة لها في اختيار اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، كما عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "عيد العمال" أوضح على حسان فكرة وجود يوم العمال وتطور حضور اليوم العالمي له، بينما نفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية بمناسبة "عيد العمال" نفذها محمد إبراهيم.

 

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قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التماس والتباين بين القصة والقصيدة" تحدث محمد جاد المولى عن ارتباط الأشكال الأدبية بخيط مشترك والقصة القصيرة وما تحملة من شاعرية والقصة الومضة وقصيدة النثر، وبجانب ذلك عقد اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب بالقصر بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي وألقى الشاعر شعبان شلبي قصيدة "رجعت من نص الطريق" ، قصيدة "ما تكتبوش على قبرها ماتت" للشاعر محمود مرعي، قصيدة بعنوان "عقدة" للشاعر محمد عبد الناصر، الشاعر محمود مرعي قصيدة "قلبها النساي".

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

الأقصر الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة لقصور الثقافة الصعيد الثقافي قصر ثقافة حسن فتحى قصر ثقافة الاقصر

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