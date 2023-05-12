البيئة تنفذ برنامجا تدريبيا للقائمين على منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية

نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات برنامجاً تدريبياً لرفع قدرات القائمين على منظومة إدارة المخلفات بمحافظة القليوبية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر المحافظة بمدينة بنها ، بحضور نائب محافظ القليوبية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظة، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة لبناء القدرات ورفع مستوى الأداء، بما يسهل تنفيذ المنظومة ويحقق فاعليتها واستدامتها.

وأضافت وزيرة البيئة أن التدريب يتضمن تعريف المتدربين بقانون المخلفات الجديد ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى إدارة المنظومة، كما تم التعريف بالبنية التحتية التي يتم تنفيذها وأفضل الطرق لتشغيلها واستدامتها.

يأتي هذا ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في إدارة منظومة المخلفات، والذي يتضمن توفير المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة على عدة محاور، ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية، وتقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، وتقديم التدريب اللازم لبناء القدرات، ورفع الوعى العام بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات من تشريع وتقييم وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير وتخلص آمن من المخلفات.

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