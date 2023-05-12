أزمات هزت الوسط الفني.. حسن شاكوش ووفاء مكي الأبرز

شهد الوسط الفني العديد من الأزمات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض لكم أبرز الأزمات والقضايا من خلال التقرير التالي:

باسم ياخور وزوجته رنا الحريري

ترددت أنباء عن انفصال الفنان الشهير باسم ياخور عن زوجته رنا الحريري، وزادت الأخيرة الشكوك بحذف النجم السوري من حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستجرام.

رنا الحريري لم تكتف فقط بحذف صورها مع باسم ياخور وإنما حذفت حسابه من قائمة الأشخاص الذين تتابعهم من حسابها الشخصي.

حذفت رنا الحريري صورها مع باسم ياخور وتركت 3 أو 4 صور قديمة فقط وهو ما زاد من الشكوك حول انفصالهما. كما كتبت رسالة عبر خاصية القصص القصيرة جاء فيها: "الحياة لا تصبح أسهل أنت الذي تصبح أقوى".

كما نشرت رنا الحريري صور عبر خاصية القصص القصيرة كتبت فيها: "الحياة مو شرط تكون سهلة، للأسف الحياة مو سهلة على حدا وأكيد كل إنسان ممكن يحس بالضعف في أوقات كثيرة، بس إذا في الحياة شخص واحد بيدعمك ويحبك بصدق، صديق حقيقي أو ممكن حدا من أهلك، رح ترجع تقوى وتتماسك ورح تقدر تتغلب على كل الصعوبات اللي تواجهك".

في المقابل احتفظ بسم ياخور بصداقة رنا الحريري عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستجرام، كما احتفظ بالصور التي جمعتهما.

ورغم تردد أنباء الانفصال وتزايد الشكوك حول الأمر إلا أن أي من الزوجين لم يحسم الأمر إلى الآن بشكل قاطع وسط تردد أنباء بأن الانفصال وقع بالفعل بين الزوجين منذ فترة.

حسن شاكوش وريم طارق

أعلن حسن شاكوش مغني المهرجانات عن تقديم أغنية جديدة متعلقة بأزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وطرح حسن شاكوش برومو أغنية جديدة له، باسم ""عبستك إزاي يا دنيا"، وهو التريند الذي ساهم في انتشار اسمه كثيرا مؤخرا، ردا على رسائل مكتوبة بطريقة خاطئة نشرتها زوجته في محادثات خاصة بينهما.

لمشاهدة البرومو من هنا

وكتب حسن شاكوش عبر إنستجرام، توضيحا للفيديو قائلا: "الحمد لله والشكر لله علي كل حال الحقيقة الفترة اللي فاتت شاركنا معاكم مشاكل كثيرة مكنش ينفع اننا نشاركها معاكم لأن محدش يعلم شئ طلاما محدش شاف حاجة وانا برضو هفضل عند قراري مش هتكلم في اي تفاصيل حتي مهما سمعت اي تجريح بس حقيقي كل شخص هيتسأل قدام ربنا عن كلامه بس الحمد الله وانا حابب اعتذر لكل اهل بيتي وجميع أفراد إدارة أعمالي وكل فرد في فرقتي علي الإساءة اللي بيتعرضولها يوميا من خلال السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا واسف تاني لكل اهل بيت في مصر وبرا مصر علي الاساءة اللي حصلت علي السوشيال ميديا وحابب اشارك معاكم التريند بطريقة كوميدية وفيديو ترفيهي علي التيك توك بدون الاساءة في اي شخص ربنا يعلم انها حاجه ترفيهيه فقط وربنا يهدي حال الجميع والحمد الله علي كل شئ وانتظروا شغل جديد الفترة اللي جاية دعواتكم".

سخر الفنان حسن شاكوش من المحادثة التي نشرتها زوجته وأثارت السوشيال ميديا بسبب الأخطاء الإملائية بالمحادثة.

وظهر حسن شاكوش برفقة فتاة وقال في مقطع الفيديو ساخرا :" عبستك إزاي وانتي مش بستاني".

يذكر أن حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول حسن شاكوش وزوجته -ريم طارق- بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد زوجها اتهمته فيه بسرقة شبكتها وباقي أغراضها، وطردها من شقة الزوجية.

وعلم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة.

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى.

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور إنستجرام.

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري، حررت زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

وفاء مكي

أثارت أزمة الفنانة ميار الببلاوي ووفاء مكى جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية وتصدرت الأزمة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تراجع الفنانة ميار الببلاوى عن شهادتها فى قضة الخادمتين ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة..

بداية الأزمة



بدأت الأزمة بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في أحد البرامج التليفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتي تتخلص من عقدة الذنب.

وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاء مكي فإنها كانت قد اتهمت بتغذيب وحرق الخادمات لديها ، وبالفعل بدأت التحقيقات، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في تلك القضية التي كانت تشغل الرأي العام حينه ، وتعرض وفاء مكي بعدها إلى هجوم كبير، ولا تزال توابعها تطاردها حتي الآن.

ولم يمر عدة ساعات حتى خرجت الفنانة ميار الببلاوي في احد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها علي مدار 23 عاما .

وقالت ميار الببلاوي إنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل وبالفعل استعانت بإحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من إحدى القرى للعمل في المنازل، واكتشفت حينها أن واحدة من الفتيات تعاني الصلع، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي وأن الفتاة كانت تعمل لدي الفنانة وفاء مكي.

وأضافت ميار الببلاوي، أنها رفضت تعيين الخادمتين خوفا علي نقل أي مرض جلدي إلى ابنها الرضيع، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحينما حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت أن هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك، ليقرر زوجها السابق السفر معها إلى سوريا، وعاد بها بعد 7 أشهر.

وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة وقالت لها إن شخصا ما هو من دفع إلى والد الفتيات حتي يقوم بحرقهما بعد أن أعطي لهن منوما، واتهم وفاء مكي بذلك، حيث كان يرغب في الانتقام منها.

رد وفاء مكي على شهادة ميار الببلاوي

كشفت الفنانة وفاء مكي عن تفاصيل شهادة الفنانة ميار الببلاوي والتي تكشف فيها عن براءتها فى قضية تعذيبها للخادمات ، والتى حكم عليها بها بالسجن عشر سنوات.

وتابعت وفاء مكي لـ صدى البلد قائلة: الأمر بدأ باتهامي بتعذيب الخادمات منذ ما يقرب من 23 عاماً، وحينها أرسلت لي ميار الببلاوي خطابا كشفت فيه أن لديها شهادة تساعد فى براءتي، إلا أنها اختفت بعد ذلك، وكنت أرسل لها حينها استغاثات لتحضر من أجل الادلاء بشهادتها، إلا أنها اختفت لمدة 7 شهور.

ميار الببلاوي تتراجع فى شهادتها

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى منشورا جديدا تكذب فيه الفنانة وفاء مكى فى قضية تعذيب الخادمتين بعد أن صرحت بأنها بريئة.

وقالت ميار الببلاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"اللهم لك الحمد ربنا ظهرت الحقيقة من شاهد عيان، وكده أنا كنت بأنب ضميري على الفاضي، سؤال إيه اللى بتعمليه ده يا وفاء، أنا قلت إن في موقف حصل لكن كده أتحسمت كفاية بقى، ملقتيش حد تدوسى عليه غيري وتمثلي البراءة، أو علشان أنا مش بتاجر بالموضوع ورافضة أتهم بأني بجري ورا تريند، وأفضل ألف معاكم على القنوات والمواقع بالشكل المستفز دا".

وأضافت ميار الببلاوى: "أنا قلت شكوكي وموقف حصل، الحمد لله إنه كان ولا هيقدم ولا يأخر سؤال فين دليل براءتك دا؟، أنا قلت للناس إنه حصل كذا فقط، واللي حصل دا ملوش أي قيمة خالص بعد شهادة الشاهد دا، وبعد أن قرأت التحقيقات والتقارير قد إيه أنا كنت هبلة وفي كل مكان تكذبي وأنتِ عارفة إنك مش مظلومة، وأنا الحمد لله أتاكدت إنك مذنبة، والحكم عين الحقيقة كده لما جولى مكنوش جايين من عندها، وكده المخدمتيه كذابة، شاهد العيان ده ريح قلبي، اخرسي بقى حسبى الله ونعم الوكيل فيكي، لا وليكي عين تكذبي وتقولي إنك بريئة، وقال كمان مش مسمحاني أخس.

هند عاكف تكذب ميار الببلاوي

وقال هند عاكف فى مداخلة هاتفية ببرنامج “ملفات” : "ميار الببلاوى اتصلت بى وقالت لى اننى لدى دليل براءة الفنانة وفاء مكى فى قضية تعذيب الخادمتين.

وقالت إن ضميرها يؤنبها، وخايفة تقابل ربنا قبل ما تقول شهادة الحق وأنا عارفة إن وفاء بريئة ومظلومة، وميار قالت إن جالها تهديدات بدبح ابنها لو شهدت مع وفاء بالحق، وزوجها سفرها سوريا لإنه كان خايف عليها وعلى ابنها”.

وفسرت هند عاكف سبب اخفاء ميار الببلاوى لهذا الدليل كل هذه السنوات قائلة : “إحنا مش عارفين ظروفها النفسية كانت إيه، ووجهة نظري إنها كانت خايفة على ابنها، لكن هي غلطت وندمت، ومعنى إنها تحكيلي إنها كانت عايزة تثبت براءة وفاء”.

ميار الببلاوي تفتح النار على وفاء مكي

أعلنت الفنانة ميار الببلاوى تراجعها فى شهادة تعذيب الخدامتين الخاصة بالفنانة وفاء مكى.

وكتبت ميار الببلاوى منشور عبر حسابها بفيسبوك ؛" يعنى البنت مشيت من عند وفاء خلصانه وهى الى رمتها وأختها هربت تانى يوم يبقى كلام الشاهد مظبوط ياناس ويبقى البنات جولى قبل ميروحوا عندها وكمان انا لو كنت قلت الى انا كنت فاهماه غلط ساعتها كنت هتحاكم زى الفنانين الى اتهموا بالشهاده الزور".

وأضافت:" وفعلا ولا كان كلامى هيقدم ولا هياخر طيب ليه الست وفاء مطلبتنيش للشهاده ودالى اتقلى لو محامين وفاء شايفين ان فى اى ثغره كانت طلبتنى للشهاده وبالنسبه لجزىيه انى طلعت عينهم علشان اقول الكلام الى عندى فانا قلته مع اكبر اعلاميه وفى قناة محترمة وبمنتهى الشفافية اللى مطلوب منى الف على كل القنوات والمواقع علشان اقول حاجه لاهى دليل براءة ولا معايا اى دليل خالص ولما شفت التحقيقات وسمعت شاهد العيان ربط الأحداث عرفت ان الحمد لله البنات نزلوا من عندى على وفاء مش العكس".

وتابعت: "يعنى واقعة التعذيب مؤكدة بعد ماكانوا عندى مش قبل وبكده يبقى الست مذنبة والمحكمة والمباحث والطب الشرعى لا غبار عليهم سبحان الله مش حق وفاء اللي رجع حق البنتين اللي شافو العذاب وربنا يفكهم من رقبتى انما الأستاذة وفاء اللي طالعة فى كل مكان تشوه صورتي وتبين إنى كتمت شهاده كذابة وبينى وبينها القضاء العادل".

مسلم

روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد “رهبة” وأغنية “إمبابة أجمل من باريس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر الفيشاوي بوستر أغنية “إمبابة أجمل من باريس” برفقة المطرب الشعبي مسلم، وعلق كاتبًا: “رهبة ٢٤ مايو بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، أغنية إمبابة أجمل من باريس فيشاوي ومسلم”.

وكشف دكتور محمد عبد الله المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية عن إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مؤدي المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله فى تصريح خاص لصدى البلد: إن مزاولة مسلم المهمة وغنائه مع أحمد الفيشاوى فى أغنية لفيلم رهبة أمر يخالف لوائح النقابة حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح محمد عبد الله: أن أزمة مسلم تنتهي مع النقابة بمجرد حل أزمته مع المنتج سلطان الشن والنقابة لا يمكن أن تحقق معه خاصة أنه ليس عضوا بها ولكن من حقنا إيقافه فى حالة مزاولة للمهنة بدون تصريح من النقابة.

انتهى فريق عمل فيلم رهبة من تصوير الأفيشات الخاصة بالحملة الدعائية للفيلم والذي من المفترض طرحه نهاية شهر مايو الحالي.



وانتهى مؤخرا أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وسما إبراهيم من تصوير الأفيشات الدعائية داخل أحد استديوهات التصوير بمنطقة التجمع الخامس.

السادات

علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة السادات مغني المهرجانات الشهير بعد القبض عليه خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تصريحات صحفية، إن النقابة غير مختصة بالتعليق على أزمة السادات، لأنه لا يحمل عضوية النقابة أو حاصل على تصريح منها للغناء.

وأكد الدكتور محمد عبد الله في تصريحاته أن "المقبوض عليه لا يحمل عضوية ولا تصريح للعمل.. والنقابة ملهاش دعوة بيه والجهات المختصة هي اللي بتحقق في الموضوع".

واستطرد قائلا: "مش أي حد بيغني النقابة بتدخل.. لا هي بتتدخل للأعضاء العاملين فقط والمنتسبين حسب الحالة.. نتدخل في الجانب المهني فقط ".

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على “السادات” مغني مهرجانات شهير داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد وبحوزته مواد مخدرة وبصحبته سيدة وآخر ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق، بعد التحفظ عليه.