حفل إطلاق ومناقشة المجموعة القصصية تفاعل كانيزارو لـ محسن رشاد.. غدا

ينطلق حفل ومناقشة المجموعة القصصية "تفاعل كانيزارو" للكاتب محسن رشاد، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء غد السبت، في مكتبة ديوان فرع سينما راديو بوسط البلد.

وكانت المجموعة القصصية "تفاعل كانيزارو"، للكاتب محسن رشاد أبوبكر، قد صدرت مطلع العام الجاري، عن دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وتضم المجموعة نصوصا تتباين في الطول والقصر، وتتناول أزمة الإنسان المعاصر.

يذكر أن الكاتب محسن رشاد أبوبكر، سبق وصدر له: "في حضرة سيدنا الميدان" بورتريهات ومشاهد قصصية، "كازينو بيض النعام" متوالية قصصية، ورواية: "بمب لأ.. حكاوي الرصيف" وغيرها.