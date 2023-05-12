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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: الالتزام بالتنفيذ الكامل لـ اتفاقية الحبوب يسهل تمديدها

المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد جديد بشأن ما بعد محادثات إسطنبول حول التمديد المحتمل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

 وأشار إلى أن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لن يساعد في التوصل إلى تفاهم.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "التنفيذ الكامل للاتفاق فقط هو الذي سيسهل تمديده".

وأعلن قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ،في وقت سابق من اليوم، إن أطراف اتفاق الحبوب في البحر الأسود يقتربون من إبرام اتفاق لتمديده بعد محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وروسيا وأتراك والأمم المتحدة، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وهددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق في 18 مايو بسبب العقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة وناقشت الأطراف الأربعة مقترحات الأمم المتحدة لتمديد الاتفاق يوم الخميس.

وقال أكار في بيان أصدرته وزارة الدفاع يوم الجمعة أن الجانبان  يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن تمديد فترة اتفاق الحبوب.

وبدا أن المحادثات التي استمرت يومين في إسطنبول انتهت دون اتفاق روسي على تمديدها.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق البحر الأسود في يوليو من العام الماضي للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب حرب موسكو في أوكرانيا. في الوقت نفسه ، وافقت الأمم المتحدة على مساعدة موسكو في تسهيل شحناتها الزراعية.

وأضاف أكار إنه أُبلغ بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة ست سفن تجارية تركية إلى تركيا حاليًا في الموانئ الأوكرانية.

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