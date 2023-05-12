ضرب تل أبيب بـ 20 صاروخا.. ومنظومة العصا السحرية تعترض صاروخ للمرة الثانية

قال الإعلام العبري الجمعة أن منظومة العصا السحرية أو "مقلاع داوود" تعترض للمرة الثانية أحد الصواريخ المنطلقة من غزة مؤكدين سقوط صاروخ على منزل في مستوطنة "نيرعام" قرب قطاع غزة.





فيما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار العدوان على قطاع غزة ووقف مباحثات التهدئة.

وأفاد موقع "حدشوت يسرائيل" العبري أن نحو 20 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة في آخر رشقتين تجاه المستوطنات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، لليوم الرابع على التوالي عدوانه على قطاع غزة، الذي بدأه منذ الثلاثاء الماضي.



وأسفر العدوان عن استشهاد 31 فلسطينيا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و5 من قادة "سرايا القدس"، وإصابة 93 شخصا، بينهم 32 طفلا و17 امرأة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية.