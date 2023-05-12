لـ التجار.. حالات تبطل الصلح الواقي من الإفلاس بالقانون الجديد

استهدفت التعديلات الجديدة لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، التطوير للصلح الواقي والإفلاس طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين والتجار في المقام الأول ، وتشجيعهم على اللجوء إليه .

و تضمن القانون عددا من الحالات التى تبطل الصلح الواقى من الإفلاس، حيث نص القانون على أن يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو إخفاء الديون أو اصطناعها أو تعمد المبالغة في مقدارها.

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ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال 6 أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.

ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده، ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، وتختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على الصلح بنظر دعوى إبطال الصلح.

وللمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية :

1- إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها .

2- إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.

3-إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار فى الصلح الذى ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه .

إجراءات جديدة لـ حماية التجار من الإفلاس بالقانون الجديد

كما أتاح القانون الجديد للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء

حق الدائنين في التصويت

كما أعطى القانون للدائنين الحق فى التصويت ، حيث انتهج القانون الجديد نهجًا جديدًا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، منها:

1_ التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس.

2_ ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس.

3_ البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة.

4_ تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.