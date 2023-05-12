خريجو الأزهر تشارك في اطلاق البرنامج الصيفي للطفل بمسجد القرية الحمراء بالحمام

شارك فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمدينة الحمام فعاليات انطلاق البرنامج الصيفي للطفل للموسم الثاني علي التوالي، التابع لوزارة الأوقاف، خلال احتفالية كبرى بمسجد "القرية الحمراء" بمدينة الحمام.



بحضور الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح، والشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام وعضو المنظمة، والشيخ إسلام سعودي الشامي، إمام مسجد التوبة بمدينة الحمام وعضو المنظمة، ووجيه عبد الرازق رئيس مجلس ومدينة الحمام والنائب رزق جالي والعمدة علواني حليو ، والشيخ سليمان مطاوع مدير إدارة الحمام، مفتشي المنطقة وعدد غفير من أطفال مدينة الحمام وأسرهم.

وأعرب الشيخ عاصم حماد، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية المتميزة، مشيرا إلى الدور الهام والبارز التي تقوم به تلك البرامج في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الأطفال، وغرس الأخلاق والآداب الحميد والقيم والعادات التقاليد المصرية والحفاظ علي هويتهم العربية والإسلامية.

كما أشاد الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، إلى جهود وزارة الأوقاف في عودة الأنشطة القرآنية والثقافية المتنوعة إلى المساجد، لربط قلوب الأطفال بالمساجد منذ صغرهم وتعويدهم علي ارتياد المساجد، ومناقشة احتياجاتهم، الأمر الذي يؤدي إلى صقل شخصيتهم، وتوجيههم توجيها سليما واستثمار أوقاتهم فيما ينتفعون به.

ومن جانبه أوضح الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح خلال الاحتفال أن البرنامج يستهدف أكثر من 10آلاف طفل بأكثر من 200مسجد علي مستوى قرى ومدن المحافظة، مبينا أهمية البرامج الدعوية التي تهتم بالنشء والشباب وتحصينهم من الأفكار الضالة والمتشددة، كذلك غرس سماحة الدين ونشر خلق الرحمة والتراحم بين الفئات المشاركة.

وفي نهاية الاحتفال تنافس الأطفال في إظهار ما يتقنون فيه من القراءة والمدح وحفظ القرآن والأحاديث النبوية والإنشاد الديني، كما تم توزيع شهادات التقدير والجوائز العينية عليه الأطفال المتميزون، وسط فرحة من الأهالي بافتتاح الموسم الثاني من البرنامج الثقافي الصيفي لتربية الطفل.