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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يفاجئ الجميع بـ 4 مزايا جديدة.. Sony تكشف عن هاتف رائد بقدرات تصويرية ممتازة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

واتساب يفاجئ الجميع بـ 4 مزايا جديدة.. تحقق منها

طرح عملاق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، المملوك لشركة ميتا Meta الأمريكية، مؤخرا مجموعة من الميزات المبتكرة والتي تصل كلا من أجهزة آيفون وأندرويد حول العالم.

 

بعد ساعات من إطلاقه.. عرض مغرى على هاتف جوجل Pixel 7a

أطلقت شركة جوجل Google، هاتفها الجديد Pixel 7a في مؤتمرها السنوى للمطورين Google I / O، والذي يتم طرحه في الأسواق بسعر أغلى من سابقه.

 

محرك بحث جوجل يعمل بالذكاء الاصطناعي.. كيف تستخدمه؟

تغزو شركة جوجل مجال الذكاء الاصطناعي بقوة، بعدما أعلنت في مؤتمرها السنوي للمطورين عن العديد من الخدمات التي ستحصل على دعم تقنيات جديدة من الذكاء الاصطناعي التوليدي من بينها محرك البحث العملاق Google search، وذلك لمنافسة شركة مايكروسوفت الرائدة في هذا المجال.

 

ليندا ياكرينو.. من هي الرئيس التنفيذي الجديد لـ تويتر؟

منذ أن اشترى إيلون ماسك موقع تويتر Twitter، في شهر أبريل من العام الماضي، تولى بنفسه مهام منصب الرئيس التنفيذي للشركة ولكن سرعان ما تسببت بعض قراراته المثيرة للجدل الكثير من الانتقادات.

لو معاك سمارت ووتش.. اعرف ازاي تستخدم واتساب على ساعة ذكية

تعد واحدة من أكبر مزايا الساعات الذكية العاملة بنظام التشغيل Wear OS، هي القدرة على تثبيت تطبيقات الطرف الثالث، على الرغم من وجود مجموعة جيدة من التطبيقات تدعم العمل على الساعات الذكية يمكنك الاختيار من بينها، إلا أن التطبيقات الشائعة مثل واتساب WhatsApp، لم يكم من السهل استخدامها في السابق.

 

بسعر iPhone 14.. سوني تكشف عن هاتف رائد بقدرات تصويرية ممتازة

أعلنت شركة سوني Sony، عن هاتفها الذكي الجديد Xperia 1 V، والذي يجلب مستشعر Exmor T لأول مرة إلى الهواتف الذكية، ويتميز هذا المستشعر برفع مستوى التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة إلى مستوى جديد.

 

احذفها بسرعة من موبايلك.. تطبيقات شائعة على أندرويد تستنزف أموالك سرا

 

‌حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد Android، على التحقق من أجهزتهم وحذف 11 تطبيقا قد تكلفهم أكثر مما يعتقدون.

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