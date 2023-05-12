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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يوجه رسالة لــ النخالة ونصرالله وإيران| تفاصيل

نتنياهو يوجه رسالة
نتنياهو يوجه رسالة لــ النخالة ونصرالله وإيران

أفاد مراسل موقع "والاه" العبري، أمير بوخبوط، أن "المؤسسة الأمنية ذكرت حماس بأنها إذا تجرأت على الانضمام سيكون جميع كبار مسؤوليهم في أنظار الشاباك والجيش".

وقال: "نتنياهو ينشر صورة مع رئيس الموساد لإرسال رسالة إلى نصرالله والنخالة وإيران".

وأضاف، "حماس أرسلت تهديدًا إلى إسرائيل بأن تتجنب إلحاق الضرر بالمنشآت المدنية".

وتابع بوخبوط، "عندما ترى رئيس الموساد فأنت تريد إرسال رسالة إلى نصر الله وزياد النخالة وقادة فيلق قوة القدس؛ لا تجرؤ على الانضمام".

وقالت قناة "كان" العبرية، "إسرائيل تتجه للضغط على حماس إما عسكريًا أو من خلال فرض عقوبات مدنية بهدف الضغط على الجهاد لوقف إطلاق الصواريخ".

بينما أفادت صحيفة "معاريف" أن مسؤول سياسي كبير قال: "لايوجد تقديرات بأن حماس ستشارك في جولة القتال الحالية".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي والذي أدى حتى اللحظة عن استشهاد 30 مواطن منهم 6 أطفال وثلاثة سيدات وإصابة 93 آخرين بجراح مختلفة، وفق بيانات وزارة صحة غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها الواسع على قطاع غزة، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها، بما في ذلك قصف منازل على رؤوس قاطنيها، واستهداف أراض زراعية وتجمعات ومنشآت ومواقع مختلفة.

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