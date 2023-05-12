لماذا أمر الله بصلاة الجماعة.. خطيب المسجد الحرام يجيب

قال الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن إقامة صلاة الجماعة ترسيخٌ لمفهوم اجتماع الكلمة وائتلاف صفوف المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسَّهر، وما زالت الأمة تتنفس بهذه الروح، وفي مواقف المملكة النبيلة مع المسلمين من ذلك شروح.

لماذا أمر الله بصلاة الجماعة

وأوضح " الدوسري " خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن المقصود بالصلاة هو تعظيم المعبود، فهي تعظيم لله عز وجل من مبتداها إلى منتهاها، مشيرًا إلى أن تعظيمه لا يكون إلا بحضور القلب في الطاعة وهذا روح الصلاة ولبها ، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه التكاليف والمشاق وصارت الصلاة قرة عين له وقوة ولذة وسعادة”.

واستشهد بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة العين أن يؤديها العبد وقلبه منشرحًا ومطمئنًا بها، لذلك كان النبي يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، فالنجاة كل النجاة أن يصلي المسلم كما صلي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي”؟.

وأضاف أن أعظمَ العباداتِ العمليةِ، التي تُغذِّي المطالِبَ الروحيةَ، وتُحقِّقُ الحوائجَ الفطريةَ: هي عبادةُ الصلاةِ لربِّ البريَّة، ولذلك كانتْ عمُودَ الدِّين، وصِلةَ العبدِ بربِّ العالمين، وقُربةَ جميعِ الأنبياءِ والمرسلينَ، فالصلاةُ سَلوةُ الـمُخبتين، وخَلوةُ الـمُتقين، وطُمأنينةُ المُؤمنين، وقرَّةُ عُيونِ المُحبِّين.

أعظمَ العباداتِ العمليةِ

وتابع: ولذَّةُ أرواحِ المُوحِّدين، وبُستانُ العَابِدين، ولذَّةُ نفوسِ الخاشِعين، ومَحكُّ أحوالِ الصادقِين، وميزانُ أحوالِ العَامِلين، وهي رحمةُ اللهِ المهداةُ إلى عبادِهِ المؤمنين، قالَ ربُّ العَالمين: (وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ)، والصلاةُ لها في الإسلامِ منزلةٌ عظيمةٌ، ومَكانةٌ رفيعةٌ.

وأشار إلى أنه قدْ فَرَضَهَا اللهُ مِنْ غيرِ واسطةٍ في ليلةِ الإسراءِ والمعراجِ، مِن فوقِ سبعِ سماواتٍ، فهي أفضلُ الأعمالِ بعدَ الشهادتين، وهي عمادُ الدِّين، وأكثرُ الفرائضِ ذكراً في كتابِ اللهِ الـمُبينِ، وآخرُ وصيةٍ أوصىَ بها أمتَهُ خاتَمُ النَّبيين، وأولُ مَا يُحاسبُ عليهِ العبدُ مِنْ حُقوقِ ربِّ العَالمين، ومِنْ أعظمِ أسبابِ مرافقةِ النبي صلى الله عليه وسلم في الجنةِ يومَ الدِّين.

ونبه إلى أن للهِ في كلِّ جَارحةٍ مِنْ جَوارحِ العبدِ عبوديةً تخصُّها، وطاعةً مطلوبةً مِنْها، خُلِقتْ وهُيئتْ لأجلِها، والصلاةُ وُضعتْ لاستعمالِ الجوارحِ جميعِهَا، في عبوديةِ خالقِها، فلكلِّ عبوديةٍ في الصلاةِ سرٌّ وتأثيرٌ وعبوديةٌ لا تحصلُ منْ غيرِها، فمَنِ استعملَ تلك الجوارحَ فيما خُلقتْ لهُ، فهو السعيدُ الذي ربحتْ تجارتُه، وحُطَّت خطيئتُه، ورُفِعتْ درجتُه؛ لأنه عرفَ طريقَ النجاةِ، فوقفَ على قدَمِ الأدَبِ في المناجاةِ، فنالَ من ربِّه ما رَجَاهُ، فله عندهُ أعظم قدْرٍ وجَاه.

بالصلاة تتمُّ الصلةُ

وأكد أن بالصلاة تتمُّ الصلةُ الحقيقيةُ بين العبدِ وربِّه، فترتقي الروحُ إلى مَدارج عاليةٍ منَ التقوى والطمأنينةِ، والسكينةِ والخشوعِ، فتُؤتي في النفسِ أُكُلها، وتُثمرُ في العبدِ آثارها، وبذلك يحصلُ للعبد الفلاحُ، الذي وعدَ اللهُ بهِ أهل الإيمان والصلاح، حيثُ قال الله: (قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ – ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُون)، وهذه مقاماتٌ منَ الإيمانِ عاليةٌ، وسموٌّ عن دَرَكاتِ الدنيا الفانيةِ، لا يُرتقى إليها إلا بمراكبِ الخشوعِ والاصطبارِ عليها، قال تعالى (وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ).

وأفاد بأن المقْصُودَ بِالصَّلاةِ إِنَّمَا هو تَعْظِيمُ المعْبُودِ، فهي تعظيمٌ لله منْ مُبتداها إلى مُنتهاهَا، وتَعْظِيمُهُ لا يَكُونُ إِلا بِحُضُورِ الْقَلْبِ في الطاعةِ، فتنتفي بذلكَ الوساوسُ والأفكارُ الرديئةُ، وهذا روحُ الصلاةِ ولبُّها، فإذا حصلَ للقلبِ روحُ الأُنسِ زالتْ عنه تلك التكاليفُ والمشاقُّ فصارتِ الصلاةُ قرةَ عينٍ لهُ، وقوةً ولذةً وسعادةً، ولذلكَ قالَ النبي: “وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلَاةِ” وقرةُ العينِ: أنْ تؤدِّيَها وقلبُك منشرحٌ مطمئنٌ بها، وعيناك قريرتَان، تفرحُ إذا كنتَ مُتلبساً بها، وتنتظرُها إذا أقبلَ وقتُهَا مشتاقًا لها، ولما كانتِ الصلاةُ راحةً للقلبِ منَ التعبِ والنَّصبِ قالَ : “يَا بِلَالُ، أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ”.

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

وأشار إلى أن القيادة السعودية قدمت موقفًا تاريخيًّا إنسانيًّا بوقوفها مع الشعب السوداني، منوهًا بأن المملكة لها الكثير من المواقف مع العديد من دول العالم الإسلامي، وقد شهد القاصي والداني الموقف التاريخي الإنساني السباق الذي تقوم به حكومة المملكة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مع الشعب السوداني.

ودعا إلى المبادرة بالمساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني من خلال منصة ساهم ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.