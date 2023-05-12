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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بخطة تسويقية بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة للمصريين بالخارج

أحمد سعد نويصر ،
أحمد سعد نويصر ، عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إن توجيه إدارة الحوار الوطني، الدعوة للمصريين بالخارج، للمشاركة  بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها ضمن جلسات الحوار الوطني، خطوة هامة تؤكد حرص إدارة الحوار الوطني على الاستماع لكافة وجهات النظر.

 

وأكد النائب أحمد سعد نويصر ، أن توجيه إدارة الحوار الوطني، الدعوة للمصريين بالخارج خطوة مهمة لتعزيز التعاون والترابط بين المصريين بالداخل والخارج وخصوصا أن الدولة المصرية حريصة على مشاركة الجميع في بناء الوطن والدخول للجمهورية الجديدة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى توجيه إدارة الحوار الوطني، الدعوة للمصريين بالخارج تؤكد أن هناك جدية تامة لإنجاح الحوار الوطني الذي يتسع لجموع الشعب المصري سواء كان داخل مصر أو خارجها ومقترحاتهم سوف تساهم بشكل كبير في إثراء الحوار من خلال المقترحات والأفكار والآراء التي سيتم تقديمها، حيث أن من بينهم عددا كبيرا من العلماء والمفكرين فى كافة المجالات .

 

وأوضح النائب أحمد نويصر ، أن الدولة المصرية تعمل على دمج المصريين بالخارج في خطط التنمية الشاملة التى تتبناها، لذلك فهناك حاجة ملحة لتقديم الحوافز اللازمة لتشجيعهم على استثمار أموالهم في وطنهم والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

 

 وطالب عضو مجلس النواب بضرورة ، وجود خطة تسويقية  بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتطورات التي تمت لتحسين مناخ الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، للمصريين المقيمين بالخارج حيث أنهم القوة الناعمة والتى تساهم دائما في التنمية بمصر . 

مجلس النواب أحمد سعد نويصر الحوار الوطني

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