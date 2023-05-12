اليوم الرابع للعدوان.. غارات جوية جديدة تدمر المنازل في غزة وتوقع إصابات

شنت طائرات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة سلسلة غارات جوية عنيفة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال أراض زراعية ومواقع للمقاومة في مناطق عدة بقطاع غزة.

كما، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الفاخورة شمالي قطاع غزة ومنزلا آخر في رفح جنوب القطاع، ومنزلا آخر في منطقة المغراقة وسط القطاع.

وأصيبت طفلة من رفح بشظية مقذوقات القبة الحديدية، فيما أصيب مواطنان جراء قصف منطقة الصالحين في جباليا شمالي القطاع.

وقالت وزارة الصحة في إحصائية لإجمالي حصيلة العدان المتواصل على القطاع إن 31 مواطنا استشهدوا منهم (6 اطفال و 3 سيدات ) وإصابة 106 مواطنا بجراح مختلفة.

وشيعت الجماهير الفلسطينية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الشهيد محمد سليمان خليل دادر (32) عام والشهيد حسين يوسف عبدالله دلول (23) عام اللذين ارتقيا خلال استهدافهم من قبل قوات الاحتبال شرق مدينة غزة، أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي خلال معركة ثأر الأحرار.