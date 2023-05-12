نشرة الحوادث.. كواليس سقوط مطرب مهرجانات وفتاة بوضع مخل.. حقيقة بيع مخدرات في عربات المشروبات.. ومسجل يعاقب ابن زوجته بطريقة مهينة

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات القليلة الماضية كان ابرزها كواليس القاء القبض على مطرب مهرجانات شهير برفقة فتاة في وضع مخل وحقيقة بيع المخدرات في عربات المشروبات بمصر الجديدة واعترافات زوج قتل ابن زوجته بعد حفلة تعذيب وغيرها من الاخبار الأخرى.

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع مؤدي المهرجانات السادات وفتاة وتاجر مخدرات بعد إلقاء القبض عليهم داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، حيث طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة.

كشف رجال مباحث القاهرة حقيقة ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن قيام بعض سيارات القهوة ببيع المواد المخدرة بمصر الجديدة حيث تبين عدم صحه البلاغ وتم حجز 21 سيارة مخالفة .

"ضرب بنتي الصغيرة ضربته بس مكنتش اقصد أموته لقيته طلع في الروح هربت من البيت قبل ما أمه ترجع".. بهذه الكلمات لخص مسجل خطر اعترافاته حول قتل ابن زوجته بعدما تركته له لقضاء بعض احتياجات المنزل وعادت لتجده جثة هامدة.

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام موظف بطعن شقيقه بسبب الميراث.

قامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، بحملة بدائرة القسم استهدفت ضبط متعاطى ومتاجرى المواد المخدرة.