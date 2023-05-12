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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12 مايو 2023

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 12-5-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.69 جنيه للشراء، و100.70 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 97.30 جنيه للشراء، و101.03 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.59 جنيه للشراء، و100.94 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
100.59 جنيه للشراء.

100.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
99.69 جنيه للشراء.

100.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
99.69 جنيه للشراء.

100.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
97.30 جنيه للشراء.

101.03 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
97.30 جنيه للشراء.

101.03 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
100.81 جنيه للشراء.

101.03 جنيه للبيع.

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