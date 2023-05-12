تسليم أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للإدارات التعليمية في سيناء

أنهت محافظة شمال سيناء، عملية تسليم وتسلم الأسئلة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الاعدادية" للفصل الدراسي الثاني، وذلك من المطبعة السرية للامتحانات إلى الإدارات التعليمية الـ6 على مستوى المحافظة ، تحت إشراف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء.





جميع الاستعدادات:





وقال رضوان، إنه بناءً على تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم إنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية، بدءًا من كتابة وطبع الامتحانات وحتى تسليمها إلى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، إلى جانب جاهزية المدارس لاداء الطلبة الامتحان.

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، بالشكر والتقدير لقوات الشرطة لقيامها بأعمال تأمين الامتحانات داخل المحافظة، وذلك من المركز الفرعى إلى اللجان الامتحانية بكل إدارة من الإدارات التعليمية الـ6، مشيرا إلى أن الامتحانات ستبدأ اعتبارا من غدا السبت، وتنتهي يوم الخميس القادم 18 مايو.

