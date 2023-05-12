تحرك برلماني عاجل لاستكمال بناء مستشفى منفلوط بأسيوط

أعلنت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى موجه لوزير الصحة بشأن عدم اكتمال بناء مستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط منذ 2015 إلى الآن.

وقالت نجلاء العسيلي لصدى البلد، إن المستشفى تم البدء فى إنشائها في عام 2015 وتم الانتهاء من 80% منها وبعد ذلك توقف استكمال البناء، برغم حاجة أهالى منفلوط لها والمراكز المجاورة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها قدمت طلب الإحاطة لبيان معرفة أسباب عدم استكمال المستشفى رغم المبادرة الرئاسة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة التى تستهدف توفير الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وشددت النائبة على ضرورة البدء فى إنشاء وحدات العيادات الخارجية ووحده البلازما الخاصة بالمستشفى حيث أن هذه المباني لم يتم وضع حجر الأساس لهما حتى الآن رغم زيارة وزير الصحة شهر أكتوبر الماضي وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من المستشفى بالكامل فى شهر 3 الماضي وإلى الآن لم يتم ذلك.