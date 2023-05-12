‏بتهمة حيازة مخدرات وممارسة فعل فاضح.. القبض على مؤدي المهرجانات السادات.. فيديو

‏نقلت فضائية العربية، ان مؤدي المهرجانات السادات يواجه اتهامات خطيرة ، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه داخل فيلا في منطقة الشيخ زايد و بصحبته فتاة.

وتابع التقرير الذى أذاعته فضائية العربية، أن التحريات الأولية أفادت أن مؤدي المهرجانات الشهير كان بحوزته مواد مخدرة "الأيس"، كما يواجه اتهام آخر وهو ممارسة الرذيلة مع فتاة، وتحقق الجهات المختصة الأن مع المتهمين بعد ضبطهم، ونقابة المهن الموسيقية بدورها علقت على الأزمة وذكرت في بيان على لسان الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسمها أنه لا علاقة لها بما حدث لأن السادات ليس عضوا في النقابة من الأساس.

نقابة المهن الموسيقية

وأضاف الدكتور محمد عبدالله : "مؤدي المهرجانات السادات ليس عضو في النقابة وبالتالي ليس للنقابة أي دخل في الأمر وما حدث واقعة تلبس التعامل معها يكون عن طريق الأجهزة المختصة وفقا للقانون".