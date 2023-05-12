الشتاء القادم.. موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسي دانيلوف إن السلطات الأوكرانية تريد إنهاء النزاع المسلح في أراضيها بحلول الشتاء القادم، حسبما نقلت “أر تي”.

وأضاف دانيلوف "نريد إنهاء الحرب بالكامل بحلول الشتاء القادم"، وأكد إلي أن الخطة العامة لكييف تنحصر في إعادة أوكرانيا إلى حدود عام 1991.

وقال المسئول الأوكرانى أنه في الوقت ذاته من أجل تحقيق هذا الهدف فإن: "كييف لن تكون مقيدة بالوقت بل ستقاتل طالما تطلب الأمر"، وأضاف معربا: "سننفذ عملية واحدة أو أكثر من ذلك، يتوقف ذلك على ظروف عديدة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى المزيد من الوقت لشن الهجوم المضاد.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا قد تنتقل إلى شن هذا الهجوم الآن لكنها ستفقد العديد من الأشخاص في هذه الحالة.