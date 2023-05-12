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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنظم ندوة عن احترام الآخر

صدى البلد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ندوة بعنوان " إحترام الآخر" بمركز شباب أرمنا شمال أسوان حيث قام بإلقاء الندوة الدكتور مصطفى أبو الحسن مسؤول التدريب بإدارة نصر النوبة التعليمية تناول فيها كيفية التصرف مع الآخرين في مختلف المواقف التي نتعرض لها، مع الإلتزام بالقيم في مختلف العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. 

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وتم التأكيد على أهمية القيم في حياة الإنسان وكيف تؤثر على الشخصية السوية وعلى اكتساب القيم الإيجابية التي تساعده على تقبل الإختلاف وتقبل الطرف الآخر من أجل تعزيز الأمن والأمان المجتمعى ، كما تحدث عن دور العبادة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والاعلام في تكوين شخصية الانسان، وإكسابه الخبرات والمهارات في ثقافة الحوار وقبول الطرف الآخر.

 

ندوات

وفى مركز شباب دهميت بنصر النوبة تم تنظيم ندوة بعنوان "إدارة المنزل بأقل التكاليف وإدارة الوقت والإستفادة منه "، تناولت كيفية مواجهة إرتفاع الأسعار، وترتيب الأولويات والتخطيط للأهداف وتنظيم الإحتياجات والمتطلبات وكيفية إدارة المنزل بأقل التكاليف وطرق الاستفادة من الوقت في تعلم مهارة أو حرفه جديدة ، بالإضافة إلى الطرق التي تُساهم في تدبير الشؤون المالية للمنزل بفعالية من خلال وضع خطة مدروسة للميزانية ومشاركة أفراد الأسرة في تقديم الأفكار والاقتراحات، والتركيز على توفير الحاجات الأساسية والتي تمثل أولويات الأسرة وترتيب لهذه الأولويات وتنظيم الإحتياجات والمتطلبات لمواجهه ارتفاع الأسعار .

هذا ويستكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى الاجتماعى والثقافى والتعليمى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

محافظ أسوان يلتقي رئيس فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أنشطة متنوعة 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة على التعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف بالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية.

وأشارت هدى مصطفى إلى أنه تم تنظيم عدد 29 من جلسات الدوار والتى واستهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى والسباعية والمحاميد ووادى عبادى الرضوانية والإيمان والشهامة والصعايدة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى كوم أمبو قبلى والعباسية والعرب والبصالى و 7 قبلى بمركز كوم أمبو.

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