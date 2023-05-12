نسر الجزيرة يكتسح في تاريخ مواجهات الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الترجي من أجل تسهيل المهمة عليه في مباراة العودة في القاهرة.



تاريخ مواجهات الأهلي والترجي



التقي الفريقان في دوري أبطال أفريقيا خلال 18 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، مقابل 4 انتصارات للترجي وحسم التعادل 4 مباريات.



سجل الأهل 22 هدفا في شباك الترجي، واستقبلت شباكه 12 هدفا.



يُذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي على حساب الرجاء المغربي، بينما تأهل الترجي التونسي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.