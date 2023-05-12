حصر الملتحقين بالدراسات العليا والحاصلين على الماجستير والدكتوراه من أصحاب الهمم بشمال سيناء

بدأ ملتقى قادرون باختلاف بمحافظة شمال سيناء ، في حصر الملتحقين بالدراسات العليا والحاصلين على الماجستير والدكتوراه من أصحاب الهمم بمختلف الإعاقات تمهيدًا لتكريمهم وتسليط الضوء عليهم بوصفهم نماذج للتحدي يحتذى بها.، صرح بذلك د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي – رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء.

زيادة الوعى:

حيث تهدف عملية الحصر ، من احل تقديم أنشطة تعمل على زيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم مع الحرص على تقديم خدمات إعلامية تناسبهم وتتفق مع طبيعة كل إعاقة فضلًا عن تسليط الضوء على الفعاليات والأحداث الخاصة بهم والنماذج الناجحة منهم،.

وأفاد سلامة أنه يتلقى البيانات التي تشتمل على الاسم ونوع الإعاقة والدرجة العلمية ورقم الهاتف وذلك عبر حسابه الخاص عبر الواتس أو الماسنجر.

يذكر أن د. حاتم سلامة من أصحاب الهمم فاقدي البصر وأنه مرشح لمنصب نائب رئيس جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنه قد تم اختياره مؤخرًا أمينًا لمتحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء.