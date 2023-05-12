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كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

صدى البلد

خطفت إيمان العاصي أنظار الجميع بعد أدائها دور “دلال فتح الله” في مسلسل جعفر العمدة من بطولة النجم محمد رمضان وإخراج محمد سامي، حيث قامت العاصي بتغيير جلدها وتجسيد شخصية مختلفة عما قدمته من قبل، و لقت شخصية دلال تفاعلًا كبيرًا من الجماهير؛ لكونها أبرز بطلات المسلسل، وفي هذا الإطار نستعرض لكم أبرز تصريحات إيمان العاصي من أحدث ظهور إعلامي لها خلال السطور التالية:
 

شاهد الفيديو:

تحدثت إيمان العاصي عن سبب دخولها الفن، قائلة: "واحدة صاحبتى فى الجامعة كانت موديل وراحت تتصور لغلاف مجلة، وأنا كنت مكتئبة عشان سايبة خطيبى ومتخانقين فقررت أتصور".

وأضافت: "روحت أتصور عشان أضايق خطيبي، والمصور كان عايز يحط صورتىcover  ووافقت عشان أضايق خطيبى..  بعدها د. خالد بهجت في معهد الفنون المسرحية كلمنى عشان أشتعل في مسلسل "أمس لا يموت" فى دور بنت رغدة، ورحت مضيت وصورت".

وتابعت: "بعدها شاركت فى مسلسل حضرة المتهم أبي مع النجم نور الشريف فى دور (نيجار)، ومكنتش عارفة أمشى في الشارع بعد عرض المسلسل".

"بعد مسلسل حضرة المتهم أبي، فعلا اختفيت لإني اتجوزت وأنا اللى قررت وقتها أفضل في البيت، ومتوفقتش في الجواز وانفصلت على طول".
 

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