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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة المدائح والأناشيد الدينية احتفالا بمولد رجبية السيد البدوي | شاهد

الاستحمام في نافورة
الاستحمام في نافورة مياه بساحة المسجد الاحمدي بطنطا

حرص المئات من الأطفال اليوم علي الاحتفال بطريقتهم الخاصة هربا من الحر بالاستحمام في مياه نافورة بساحة المسجد الاحمدي بطنطا تزامنا مع استمرار توافد آلاف الأسر والعائلات وعدد من مشايخ الطرق الصوفية على ساحة ساحة ومحيط مسجد السيد البدوي للاحتفال بمولد رجبية السيد البدوي والتي تشتهر بالعيد الأصغر لمولده، حيث تتم الاحتفالات هذا العام بأول مرة بشكل كامل بعد انتهاء جائحة كورونا .

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كما شهد محيط مسجد السيد البدوي والشوارع الجانبية المؤدية له، قيام العديد من مشايخ الطرق الصوفية من المريدين بنصب الخيام وإقامة الإحتفالات والمدائح النبوية والأناشيد الدينية بالتوازي مع عودة الاحتفالات بشكل كامل لأول مرة بعد انتهاء جائحة كورونا.

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وباشر أعضاء الطرق الصوفية بنصب الخيام بالشوارع المحيطة  بالمسجد و المؤدية له وإقامة المدائح والأناشيد الدينية وسط فرحة كبيرة عمت أرجاء الساحة من المريدين و المحبين للسيد البدوي


كما تشهد  محلات الحمص والحلويات المحيطة بساحة مسجد السيد البدوي بطنطا رواجا كبيرا من المترددين على الاحتفالات لشراء الحلويات والحمص التي تشتهر بها مدينة طنطا خلال احتفالات رجبية السيد اليدوي.

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