الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء

نشرت الحريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1843 لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعيين مساعدين ومعاونين رئيس الوزراء .



واوضح قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1843 لسنة ٢٠٢٣

انه بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٢ لسنة ۲٠٢٠ بشأن ضوابط اختيـار

المساعدين والمعاونين للوزراء ؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

هفته

يستبدل بنص البند (7) من المادة الثالثة مـن قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه النص الآتي :

"7- ألا يتجاوز السن أربعين عاما ميلاديا بالنسبة للمعاون ، وخمسة وستين عاما

بالنسبة للمساعد ، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة .