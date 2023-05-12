الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء

نشرت الحريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1843 لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعيين مساعدين ومعاونين رئيس الوزراء .
واوضح قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1843 لسنة ٢٠٢٣
انه بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٢ لسنة ۲٠٢٠ بشأن ضوابط اختيـار
المساعدين والمعاونين للوزراء ؛
وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
هفته
يستبدل بنص البند (7) من المادة الثالثة مـن قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه النص الآتي :
"7- ألا يتجاوز السن أربعين عاما ميلاديا بالنسبة للمعاون ، وخمسة وستين عاما
بالنسبة للمساعد ، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة .