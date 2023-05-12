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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء

صدى البلد

نشرت الحريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1843 لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعيين مساعدين ومعاونين رئيس الوزراء .


واوضح قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1843 لسنة ٢٠٢٣
انه بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٢ لسنة ۲٠٢٠ بشأن ضوابط اختيـار
المساعدين والمعاونين للوزراء ؛
وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
هفته
يستبدل بنص البند (7) من المادة الثالثة مـن قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه النص الآتي :
"7- ألا يتجاوز السن أربعين عاما ميلاديا بالنسبة للمعاون ، وخمسة وستين عاما
بالنسبة للمساعد ، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة .

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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء

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