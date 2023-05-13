وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع مؤدي المهرجانات السادات وفتاة وتاجر مخدرات بعد إلقاء القبض عليهم داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد ، حيث طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة.

سوابق

وطلبت النيابة الصحف الجنائية للمتهمين الثلاثة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى أن "السادات" سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بالقاهرة، كما طلبت الاستعلام عن سابقة اتهام الفتاة المضبوطة في قضايا آداب من عدمه.



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