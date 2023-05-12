ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد إقبال المستثمرين على شرائه

إرتفع الذهب عالميا، اليوم الجمعة، بعد انخفاضه بشكل ملحوظ في وقت سابق، ولكن أقبل المستثمرون على الشراء للاستفادة من تراجع الأسعار، حسبما افادت رويترز.

بينما استمر الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بسبب مخاطر اقتصادية منها المخاوف من تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2018.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 0.7% في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2023.40 دولار.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.14 دولار للأوقية مسجلة أسوأ أسبوعي خلال سبعة أشهر بخسائر تبلغ ستة بالمئة.

وانخفض البلاتين 1.8 % إلى 1074.33 دولار. كما هبط البلاديوم 1.6% إلى 1526.94 دولار لكن كليهما في الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية.