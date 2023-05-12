مصر للطيران تشارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات AFRAA

شارك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 189 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA) وذلك باستضافة من الخطوط الجوية الإثيوبية، والذى عقد تزامنا مع معرض الطيران للشركاء فى الصناعة الذى تنظمه AFRAA من كل عام Aviation Stakeholders Convention.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز دورها الريادي في أفريقيا وفي ضوء توجيهات وزير الطيران المدني بالمشاركة الفعالة في تنمية صناعة النقل الجوى بالقارة الأفريقية.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات كان من بينها أخر تطورات شئون صناعة النقل الجوي حيث تم استعراض أداء شركات الطيران إذ بلغت حركة النقل الجوي الدولى لشركات الطيران الأفريقية حوالى 94.8% من مستويات عام 2019، وبلغت الحركة داخل قارة أفريقيا حوالى 31% و37% للرحلات الداخلية من نفس العام.

أعلن المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تم خلال الاجتماع بحث تطورات الأرصدة المجمدة لشركات الطيران بالخارج، واتفق رؤساء الشركات الأعضاء على ضرورة الوصول إلى اتفاق لتسهيل تحويل الأموال الخاصة بشركات الطيران، وتعتبر نيجيريا ثانى أعلى دولة من حيث معدلات الأرصدة المجمدة فى الخارج، وبحث الاجتماع المعوقات التى تواجه شركات الطيران فى بعض الدول الأفريقية نتيجة لفرض الضرائب على الرحلات الجوية وما لها أثر سلبى فى ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات الطيران والسياحة، وضرورة مخاطبة حكومات تلك الدول لمساعدة شركات الطيران والحفاظ على مصالحها.

واستعرض الاجتماع أهداف واستراتيجية AFRAA حتى عام 2025 والمعنية بالسلامة وأمن الطيران والسموات المفتوحة واتفاقية ‏SAATM Single Air Transport Market بالإضافة إلى التعاون وخفض التكاليف وتحسين العائدات تحت مظلة مشروعات ومبادرات (AFRAA) والتدريب وبناء القدرات والتحول الرقمى والتطور التكنولوجي ورفع كفاءة البيانات وإحصائيات صناعة النقل الجوي والشئون البيئية.

هذا وقد انضمت لعضوية AFRAA هذا العام كل من شركة Eswatini Air وشركة Zambia Airways وشركة Chapman freeborn charter airline، وبذلك يصبح إجمالى عددالأعضاء 51 شركة طيران.

ووفقاً لتوقعات وحدة الإحصائيات التابعة لاتحاد AFRAA، فمن المتوقع مع حلول نهاية عام 2023 أن يبلغ إجمالى عدد الركاب الذين تم نقلهم بواسطة شركات الطيران الأفريقية حوالى 85 مليون راكب، وهو أقل من مستويات عام 2019 بحوالى 10 مليون راكب فقط، ومن المتوقع أيضاً بأن تقل الفجوة بين أرباح عام 2023 مقارنةً بأرباح عام 2022 وذلك نظراً لأن شركات الطيران الأفريقية قد حققت خلال الربع الأول من 2023 أرباح أقل من معدلات عام 2019 بمبلغ 0.3 مليون دولار أمريكي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قد شاركت بجناح دعائي على هامش فعاليات الاجتماع لعرض خدمات الصيانة والإصلاح وأوجه التعاون الأخرى التى تقدمها شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية لشركات الطيران الأفريقية.