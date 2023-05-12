ناقد رياضي: مباراة الأهلي والترجي صعبة وخادعة وعلى اللاعبين الحذر

‏قال الناقد الرياضي شريف عبدالقادر أن مباراة النادي الأهلي أمام فريق الترجي التونسي في الدور ‫نصف‬ النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا مباراة صعبة وخادعة لأن الترجي يلعب بدون جماهير وبدون 7 لاعبين من عناصره الأساسية بسبب الإصابات والترجي وبالتالي ليس لديه ما يخسره.

وتابع شريف عبدالقادر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي "محمد علي خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن غياب جمهور الترجي سيؤثر بشكل كبير على الفريق التونسي بالسلب بعد العقوبات التي أصدرها الكاف ضد نادي الترجي بسبب شغب جماهيره في مباراته الأخيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وأيضا اللاعبين الموجودين حاليا في فريق الترجي محتاجين إثبات نفسهم.

الجهاز الفني للنادي الأهلي

ونوه بأن هذا قد ينعكس بالسلب على فريق النادي الأهلي واللاعبين لا يأخذون المباراة على محمل الجد لهذا فإن المواجهة ستكون خادعة ويجب على النادي الأهلي التركيز الشديد والاستفادة من عدم وجود الجماهير وعدم وجود بعض اللاعبين المؤثرين في نادي الترجي والالتزام بتعليمات مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي الذي طالب لاعبيه بعدم قبول أي أهداف في هذه المباراة لتسهيل مهمة الأهلي في مباراة العودة في القاهرة، ‏وأيضا المدير الفني لنادي الترجي التونسي هو نبيل معلول المدير الفني المتميز والمخضرم الذي قاد المنتخب التونسي من قبل في كأس العالم 2018.